Liebesgerüchte: Kim Kardashian und Odell besuchen Party!

Was geht zwischen den beiden wirklich? Schon seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche heftig. Kim Kardashian (43) und Odell Beckham Jr. (31) sollen miteinander anbandeln. Angeblich hat der NFL-Star bereits die gesamte Familie von der The Kardashians-Protagonistin kennengelernt. Bisher äußerten sich die beiden nicht zu den Spekulationen. Nun heizen sie die Gerüchte jedoch erneut an. Kim und Odell wurden zusammen auf einer Party entdeckt!

Am Freitag besuchten die beiden die Pre-Grammys-Party von Jay-Z (54) in West Hollywood. Die Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, wie die SKIMS-Gründerin und der Sportler jeweils bei dem Veranstaltungsort ankommen. Erst spät in der Nacht soll Kim die Location verlassen haben. Ob sie den Footballer mit im Schlepptau hatte, ist nicht bekannt.

Vor wenigen Tagen wurde Kim mit ihrem Ex-Mann, dem Rapper Kanye West (46), gesichtet. Zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter North West (10) und ein paar Freunden im Schlepptau besuchten sie ein Luxusrestaurant in Los Angeles.

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Odell Beckham Jr. im Januar 2023

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

