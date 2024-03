Krise? Kylie Jenner erschien ohne Timothée bei den Oscars

Kylie Jenner (26) feierte die Academy Awards ohne ihren Freund – ob das etwas zu bedeuten hat? Im vergangenen Frühjahr wurde bekannt, dass der Realitystar und Hollywoodstar Timothée Chalamet (28) ein Paar sind. Nachdem ihre Beziehung offiziell war, zeigten sie sich total verliebt und verschmust in der Öffentlichkeit. Umso erstaunlicher ist es jetzt, dass der Schauspieler bei der gestrigen Oscar-Verleihung nicht anwesend war! Denn die 26-Jährige posierte bei der Vanity-Fair-After-Party ganz alleine auf dem roten Teppich – von ihrem Liebsten fehlte jede Spur.

Kylie erschien auf dem Red Carpet in einem roten, figurbetonten Kleid – ein absoluter Hingucker. Doch die Fans interessierten sich kaum für ihr Outfit und fragten sich stattdessen, wo ihr Freund Timothée bleibt. "Wo ist er? Wir wollen das wissen, bitte", schrieben mehrere User auf der Plattform X. Denn der 28-Jährige zählt zu den berühmtesten und besten Schauspielern Hollywoods – für Timothée ist es daher eigentlich selbstverständlich, bei der Verleihung des wichtigsten Preises der Filmindustrie zu erscheinen. Ob die zwei also wirklich in einer Liebeskrise stecken?

Denn seit einigen Wochen kursieren viele Trennungsgerüchte im Netz. Hinzu kommt, dass das Umfeld des Dune-Darstellers nicht sonderlich angetan von seiner neuen Beziehung sein soll. "Er ist plötzlich von Dingen wie Designer-Labels, protzigen Autos, Privatjets und einer großen Gruppe von Ja-Sagern um sich herum fasziniert", schilderte ein Insider gegenüber The Sun. Timothées Freunde und Co. sollen sich nicht einmischen wollen, allerdings sollen sie es "fast unmöglich finden, sich nicht zu der Veränderung zu äußern."

Getty Images Kylie Jenner bei den Oscars, 2024

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

