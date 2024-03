Oben ohne? Julia Fox besucht Oscar-Party im freizügigen Look

Die Ex-Freundin von Kanye West (46) ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Outfits. Auch bei der diesjährigen Oscar-Viewing-Party sorgt Julia Fox (34) mit ihrer Kleiderwahl für Aufsehen. Über schwarzen Strumpfhosen trägt sie ein glitzerndes Kleid, das unterhalb ihrer Brüste endet. Diese werden lediglich leicht von goldenen Trägern bedeckt. In den sozialen Medien ist die Meinung der Fans zu Julias gewagtem Outfit gespalten. "Damit hat sie es echt zu weit getrieben", ist sich ein Nutzer auf X sicher. "Ich liebe ihr Selbstbewusstsein! Sie sorgt immer für eine Überraschung", schreibt hingegen ein anderer User begeistert.

Julia selbst vertritt zu dem Thema eine klare Meinung, wie sie im Interview mit Cosmopolitan preisgab. "Die Leute regen sich so sehr über meine Outfits auf", wunderte sie sich. Deren heftige Reaktion sei viel verrückter als die Outfits selbst, scherzte die Künstlerin. "Der Körper einer Frau sollte gefeiert und nicht nur als Objekt betrachtet werden", erklärte die 34-Jährige. "Jeder, der sauer auf mich ist, weil ich viel Haut zeige, versucht nur, mich in eine Schublade zu stecken", betonte das Model. "Ich bin so viel mehr als das", machte sie deutlich. Für sie gäbe es keinen Grund, sich zu verstecken. "Warum sollte ich nicht etwas Freizügiges, wirklich Cooles und Künstlerisches tragen?", fragt sie sich.

Auch in der Vergangenheit hatte das Model mit seinen Looks schon oft Mut bewiesen. Ihr Outfit bei der After-Show-Party der Oscars 2022 ging damals um die Welt. Ihr schwarzes Lederkleid war mit einem auffälligen Detail verziert: Statt eines Kragens hatte die Künstlerin eine Hand aus schwarzem Leder um ihren Hals getragen.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Julia Fox, Künstlerin

