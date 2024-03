Piers Morgan: Palast soll unbearbeitetes Pic von Kate teilen

Er hat eine Bitte an die britischen Royals. Am Sonntag teilte Prinzessin Kate (42) das erste Foto, das sie nach ihrer Bauch-OP im Januar zeigt. Kurz nach der Veröffentlichung des Schnappschusses schossen Gerüchte ins Kraut, dass die Aufnahme fake sei. Wenige Stunden später reagierte die Frau von Prinz William (41) auf die Spekulationen. Moderator Piers Morgan (58) konnte das Ganze nicht unkommentiert lassen und stellte via X eine Forderung: "Der Palast sollte das unbearbeitete Foto von Kate und den Kindern so schnell wie möglich veröffentlichen."

Laut ihm könne das Folgen haben: "Wenn es sich nur um eine kleine, harmlose Retusche handelt, die schiefgegangen ist, wird es niemanden interessieren. Wenn sie das Originalfoto nicht veröffentlichen, werden die Verschwörungstheorien, die sie zu unterbinden versuchten, noch viel schlimmer..." Dessen scheint sich auch die dreifache Mutter bewusst gewesen zu sein, die sich via Instagram-Story dazu äußerte: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Mirror hatte im Vorfeld berichtet, dass einige bekannte Bildagenturen wie Associated Press, Reuters, France-Press und Getty Images das Bild von Kate umgehend aus ihren Archiven genommen haben, als es zu den Fake-Vorwürfen kam. "Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Quelle das Bild manipuliert hat", lautete beispielsweise das knappe Statement von Associated Press. Im Netz dagegen häufen sich dazu Kommentare wie: "Die schlechteste Fälschung eines Fotos aller Zeiten!"

Getty Images Piers Morgan, britischer Reporter

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

