Erstes Foto nach OP: Prinzessin Kate teilt Bild mit Familie!

Einmal lächeln, bitte! Die Briten feiern heute Muttertag – und das lässt sich die Königsfamilie selbstverständlich auch nicht nehmen. Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) veröffentlichen zur Feier des Tages ein aktuelles Foto, auf dem die Familienmutter mit ihren drei Kindern kuschelt. Nachdem sich die Gattin des britischen Thronfolgers in den vergangenen Monaten von ihrer Operation am Unterleib erholt hatte, ist sichtlich zu erkennen, dass es ihr gut zu gehen scheint. Mit Prinz Louis (5), Prinz George und Prinzessin Charlotte (8) im Arm trägt Kate ein breites Lächeln im Gesicht.

Mittlerweile ist der Eingriff rund zwei Monate her. Die Operation soll gut verlaufen sein, doch die Fans der Royals waren dennoch besorgt. Zum einen, weil Kates Aufenthalt in der Klinik ziemlich lang angedauert habe und zum anderen weil der Zeitraum, in dem sie auf ihre royalen Pflichten verzichtet, über mehrere Monate andauere – das sei ungewöhnlich. Seither verbringt die Schwiegertochter von König Charles (75) die meiste Zeit Zuhause mit ihrer Familie. Wie die Journalistin Emily Nash gegenüber Hello! berichtete, war das wohl genau das Richtige: "Ihre Familie ist der Mittelpunkt ihrer Welt und George, Charlotte und Louis bei sich zu haben, hat ihr zweifellos viel Mut gemacht."

Vor wenigen Tagen versuchte der Royal-Experte Robert Jobsen die Sorgen um die Prinzessin zu nehmen. "Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen. Aber sie will nichts überstürzen", behauptete er gegenüber der britischen Presse. Das habe der Autor aus royalen Kreisen erfahren: "Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihr nahestehen und ich glaube, dass sie sich gut erholt – aber sie ist noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent!"

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

