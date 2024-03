Top oder Flop? So kam die Oscar-Verleihung bei den Fans an

In der Nacht zum Sonntag wurden in Los Angeles zum 96. Mal die Oscars verliehen. Bei der großen Award-Gala gab es einige Highlights, aber auch eher unangenehme Momente – Fashion-Fauxpas und Nackedei-Auftritt inklusive. Die Zuschauer haben sich davon im Großen und Ganzen offenbar sehr unterhalten gefühlt. "Summa Summarum fand ich die Oscars 2024 unterhaltsam, gut politisch. Der Jimmy Kimmel (56) war lässig, hat mich nicht gestört. Gut gemacht", meint eine Userin auf X. Vor allem Ryan Goslings (43) Performance seines Barbie-Hits "I'm Just Ken" kam gut an. "Ryan Gosling ist ein Superstar. Bitte mehr davon in dieser Welt", heißt es in einem Kommentar. Der Musik-Act von Billie Eilish (22) und deren Bruder Finneas O'Connell sorgte zudem für große Emotionen: "Diese Performance von Billie und Finneas war einfach umwerfend. Würde ein Herz aus Stein brechen."

Es gibt aber auch ein paar kritische Stimmen. "Die Oscars waren furchtbar langweilig. Ein Haufen von talentlosen Dummköpfen. Einige der Schauspieler haben Talent, aber die meisten nicht. Sie laufen in teuren Klamotten herum und denken, dass sie gut aussehen, obwohl sie nur wie Clowns aussehen", meint ein User. Ein anderer bemängelt, dass die Outfits der Promis in diesem Jahr ziemlich unspektakulär gewesen seien. John Cena (46) machte mit seinem Look zwar auf sich aufmerksam – jedoch eher im negativen Sinne. Er kam nackt und bedeckte lediglich sein bestes Stück. "Das ist nicht lustig, es ist peinlich und ekelhaft. Er ist ein Vater und vor allem eine Person, zu der viele aufschauen", meckert ein Zuschauer.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich in einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. März 2024, 16:45 Uhr] wider. Gut zwei Drittel der Teilnehmer (67,1 Prozent) stimmten dafür, die Verleihung als sehr gut und vielseitig empfunden zu haben. 32,9 Prozent gaben jedoch an: "Na ja, mich hat die Show nicht so mitgerissen."

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell bei der 96. Oscar-Verleihung

Getty Images John Cena bei der 96. Verleihung der Oscars

