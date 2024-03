Tränen, Lacher, Fauxpas: Das waren die Highlights der Oscars

Die Oscars waren wieder ein großes Spektakel! Am Sonntagabend versammelte sich die Crème de la Crème der Filmbranche in Los Angeles, um bei der Verleihung des begehrten Preises dabei zu sein. Der Abräumer des Abends war "Oppenheimer", der in sieben Kategorien mit einer Trophäe ausgezeichnet wurde. Emma Stone (35) gewann den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" und wurde in ihrer Dankesrede ganz emotional – ebenso wie das Publikum während Billie Eilishs (22) Gesangsperformance. Alle Highlights seht ihr im Promiflash-Video.

