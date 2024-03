Deshalb fehlte Prinzessin Kates Ring auf dem Muttertagsfoto

Es gibt eine plausible Erklärung! Anlässlich des britischen Muttertags veröffentlichte Prinzessin Kate (42) am Sonntag eine Aufnahme, die sie mit ihren drei Kindern zeigt. Kurz darauf kam es zu zahlreichen Spekulationen, dass es sich bei dem Bild um einen Fake handelt – denn vielen Fans war aufgefallen, dass die Frau von Prinz William (41) ihren Verlobungsring nicht trägt. Laut ITV News habe der Palast erklärt, dass das Bild "zu Hause" entstanden sei. Ein weiterer Grund soll sein, dass Kate den Ring aufgrund der OP abnehmen musste und ihn schlichtweg nicht wieder aufgesteckt hat.

Nach der Kritik an dem Schnappschuss sah sich die 42-Jährige gezwungen, in der Öffentlichkeit Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. In ihrer Instagram-Story erklärte Kate: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat." Kurze Zeit nach ihrem Statement wurde sie mit ihrem Mann William in einem Wagen bei Schloss Windsor gesichtet. Während der 41-Jährige auf dem Weg zur Westminster Abbey war, soll Kate einen anderen Termin wahrgenommen haben.Um welchen Termin es sich handelte, ist nicht bekannt. William dagegen erschien mit anderen Familienmitgliedern beim feierlichen Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Days. Trotz des gesamten Trubels rund um seine Frau und ihren Gesundheitszustand wirkte der Sohn von König Charles (75) recht fröhlich und ausgelassen: William lächelte und schien angeregte Unterhaltungen mit den eingeladenen Gästen, die in der Kirche waren, zu führen.

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Getty Images Prinz William beim Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey, März 2024

