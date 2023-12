Leonardo DiCaprio wurde zusammen mit Lottie Moss gesichtet!

Leonardo DiCaprio (49) hat schon so manche Schönheit gedatet! Der Titanic-Star ist bekannt für seine Vorliebe für Models. Er hatte unter anderem mit Bar Refaeli (38), Gigi Hadid (28) und Kate Moss (49) etwas am Laufen gehabt. Mit Letzterer hatte er vor dreißig Jahren eine kurze, aber intensive Beziehung geführt. Nun wurde der Hollywoodstar zusammen mit ihrer jüngeren Halbschwester gesehen: Leonardo feierte zusammen mit Lottie (25)!

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, wurden der Schauspieler und das Model dabei gesehen, wie sie sich zusammen in Londons exklusivem Restaurant Chiltern Firehouse amüsierten. Der "The Wolf of Wall Street"-Star und die 25-Jährige waren ganz in Schwarz gekleidet. Lottie sah in einem Leder-Ensemble und einer Kunstpelzjacke umwerfend aus. Leonardo entschied sich hingegen für einen legeren Look und hielt sein Gesicht hinter einer schwarzen Baseballkappe und einer medizinischen Maske vor den Paparazzi verborgen.

Gegenüber Daily Mail berichtete ein Insider, dass die beiden das Gesprächsthema des Abends gewesen seien. Sie plauderten und kicherten bis in die frühen Morgenstunden, bevor sie das Lokal gemeinsam verließen. Ein Insider betonte: "Wenn Leonardo und Lottie im selben Raum sind, dann fühlen sie sich natürlich zueinander hingezogen!

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

Getty Images Lottie Moss, 2023

Getty Images Leonardo Dicaprio im Mai 2023

