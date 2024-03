Fake-Foto-Gerüchte: Ist das Bild von Prinzessin Kate alt?

Das erste offizielle Foto von Prinzessin Kate (42) nach ihrer Operation sorgt seit seiner Veröffentlichung für Spekulationen. Nun meint eine Hobby-Detektivin herausgefunden zu haben, dass das Bild schon im November 2023 entstanden sein soll. In einem TikTok-Video behauptet die Influencerin Allyn Aston, dass sie anhand der Kleidung der königlichen Familie erkennen könne, wann das Foto wirklich aufgenommen wurde. Besonders bei der Frau von Prinz William (41) und Prinzessin Charlotte (8) falle auf, dass sie die gleichen Outfits wie bei einer Veranstaltung im November tragen. Nur Kleinigkeiten wie die Farbe von Kates Pulli seien angepasst worden. Daher kommt der aufmerksame Fan zu dem Schluss, dass ein altes Foto von damals leicht verändert worden wäre, um es als aktuell zu verkaufen.

Zuvor hatte das Bild für Aufruhr gesorgt, da es offensichtliche Bearbeitungsfehler zu enthalten schien. Der Ärmel der Enkelin von König Charles (75) sei beispielsweise unvollständig abgebildet. Associated Press hatte sich daraufhin gegen die Verwendung des Fotos entschieden, da es von der Quelle manipuliert worden sei. Kate äußerte sich auf Instagram zu den Vorwürfen: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Der bislang letzte öffentliche Auftritt der dreifachen Mutter ist schon mehrere Monate her. Diese lange Abwesenheit der Prinzessin von Wales bereitet vielen ihrer Unterstützer Sorgen und befeuert gleichzeitig wilde Verschwörungstheorien. Ein Royal-Experte schätzte Kates Fehlen im Gespräch mit Promiflash als ungewöhnlich ein, da die Genesungszeit ihres vermuteten Eingriffs nicht so umfangreich sei. Es könnte noch bis zum Sommer dauern, bis sich die 42-Jährige wieder offiziell zeigt: Sie werde am 15. Juni bei Trooping the Colour erwartet.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

