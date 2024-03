Experte findet Prinzessin Kates lange Auszeit "ungewöhnlich"

Gibt es Grund zur Sorge um Prinzessin Kate (42)? Die Ehefrau von Prinz William (41) wurde seit einer Operation am Unterleib Mitte Januar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen – bis Ostern wird sie keine Termine wahrnehmen. Es hieß, sie habe den Eingriff gut überstanden und würde sich derzeit zu Hause erholen. Der Royal-Experte Jürgen Worlitz findet, dass ihre Auszeit von Beginn an sehr lang angesetzt gewesen sei. "Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich", erklärt er im Interview mit Promiflash. Bei Eingriffen wie zum Beispiel einer Gebärmutterentfernung bräuchte man für die Genesung wohl kaum hundert Tage.

Wann Kate tatsächlich wieder Termine wahrnehmen wird, ist ungewiss. Es werde jedoch damit gerechnet, dass sie bei Trooping the Colour dabei sein wird. In diesem Jahr fällt die Militärparade zu Ehren des jeweiligen Monarchen auf den 15. Juni. "Dann ist das auch nicht der erste Termin, denn das ist nicht gesagt worden. Er kann weitaus früher liegen, nämlich schon im April oder auf jeden Fall im Mai. Das ist der erste Termin, wenn sie ihn denn wahrnimmt, vor einem Millionenpublikum", stellt der Adelsexperte klar. Er sei sich sicher, dass der Palast bekannt geben werde, wenn sich Kates Zustand zum Guten oder zum Schlechten ändere.

Ein weiterer Royal-Experte hat dazu bereits ein Update gegeben. "Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen!", erzählte Robert Jobsen nach Gesprächen mit dem engeren Umfeld der 42-Jährigen gegenüber Hello!. Kate sei jedoch noch nicht zu hundert Prozent fit und wolle daher nichts überstürzen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, November 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Louis und Mia Tindall

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de