Vor Start: Foto von "Temptation Island"-Kandidaten geleakt!

Temptation Island geht bald in die nächste Runde. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt gegeben, dass es Ende des Monats für vier neue Paare bei der ultimativen Beziehungsprobe ernst wird. Doch nun ist wohl etwas schief gelaufen – ein Bild aus der neuen Staffel wurde im Netz geleakt! Auf dem Instagram-Account der Show von Moderatorin Lola Weippert (27) wurde wohl aus Versehen ein Bild gepostet – zu sehen ist ein Ausschnitt aus einer Party in der Männervilla. Auf dem Foto feiern drei Herren fröhlich im altbekannten Interview-Raum mit einigen Damen.

Was auch bereits zu erkennen ist – nicht alle Teilnehmer sind Unbekannte im Reality-TV! Dabei wurden die Kandidaten eigentlich noch nicht bekannt gegeben. Vermutet wird, dass einer der Herren im Bild Josh ist. Er wirkte bereits an der ersten Staffel Make Love, Fake Love mit Yeliz Koc (30) mit. Als weiteres Duo auf der Insel der Versuchung vermuten die User das Influencer-Paar Marie und Tammo.

Die Stimmung auf dem Foto sieht auf jeden Fall ausgelassen aus. Es könnte also auch in der neuen Staffel wieder hoch hergehen. Die letzte Ausgabe der V.I.P.-Variante hat die Messlatte ganz schön hoch gesetzt. Das Bachelor in Paradise-Paar Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (32) ging voller Zuversicht in die Show – doch der Lockenkopf verliebte sich vor Ort in Emma Fernlund und löste mit seinem Seitensprung einen Shitstorm im Netz aus.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Josh und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, die Männer in dem Bild sind Josh und Tammo? Ja, sieht schon so aus! Ich glaube eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de