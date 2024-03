"Wer wird Millionär?"-Kandidatin feierte mit Taylor Swift

Bei Wer wird Millionär? wollte Kandidatin Selina Beyer das große Geld ergattern. Zwar sorgte sie nicht mit dem Gewinn der Million für Begeisterung – dafür aber mit einer interessanten Anekdote aus ihrem Leben. Die Stuttgarterin berichtete in der Show von einem für sie wohl unbezahlbaren Erlebnis. "Wir müssen noch ein Bild zeigen, um das Sie Millionen Menschen beneiden werden", kündigte Günther Jauch (67) an, woraufhin Selina ihr persönliches Highlight offenbarte, sogar mit Fotobeweis: Im Jahr 2014 hatte sie gemeinsam mit Superstar Taylor Swift (34) gefeiert!

Wie T-Online berichtet, wurde der beliebten Showmaster bereits vor der Sendung von der Produktion über das Treffen zwischen seiner Kandidatin und der "Shake It Off"-Interpretin informiert. "Und das ist nicht etwa eine Wachsfigur in der Mitte. Wie kam es dazu?", hakte der 67-Jährige nach. Selina klärte auf. "Ihre Mutter ist dann tatsächlich während des Konzerts an mir vorbeigelaufen", erzählt sie und so sei sie dann für die Party ausgewählt worden. Taylor hatte damals After-Show-Partys nach ihren Konzerten der "Red Tour" veranstaltet, an der ausgewählte Fans teilnehmen konnten – die Kommunikationsmanagerin gehörte dazu.

Selina ist aber längst nicht die einzige Teilnehmerin des Formats, die mit einer Promi-Story überrascht – auch Polizist Phillip Hohenberger traf bereits auf eine bekannte Persönlichkeit. Bei der Frage "Wer hatte bisher einen einzigen Nr.-1-Hit in den deutschen Charts und das direkt mit einer Debütsingle?" entschied er sich für die richtige Antwort und fügte hinzu: "Die ist auch sehr nett, die Frau Lena Meyer-Landrut (32)." Daraufhin erklärte er, dass er sie mal bei einem Einsatz getroffen habe. Dabei habe es sich aber um "nichts Schlimmes" gehandelt.

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Selina Beyer und Günther Jauch

Getty Images Lena Meyer-Landrut, deutsche Sängerin

