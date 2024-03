Baldiger Prozess: Alec und Hilaria Baldwin sind gestresst!

Es sind keine leichten Zeiten für Alec Baldwin (65) und seine Frau Hilaria Baldwin (40)! Im Jahr 2021 war es am Set des Films "Rust" zu einer Schießerei gekommen, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) zu Tode kam. Kürzlich wurde nun die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und für schuldig erklärt. Alec, der die tödlichen Schüsse damals abgefeuert hatte, wird selbst bald vor Gericht stehen –im Juli startet der Prozess in Santa Fe, New Mexico. Eine geheime Quelle verriet im Gespräch mit People, wie es dem Schauspieler und seiner Frau im Hinblick auf das Verfahren geht. "Es ist nach wie vor eine sehr stressige Situation für Alec und Hilaria", so der Insider. Er ergänzt: "Sie wollen nur, dass der Prozess zu Ende ist."

Vor allem die Verurteilung der Waffenmeisterin versetzt Alec und Hilaria in Unruhe: "Ein Freispruch für Hannah hätte weniger Stress verursacht." Dennoch will der Informant wissen: "Er vertraut aber immer noch auf seine Verteidigung." Doch auch sein Anwaltsteam sei laut Berichten von OK! seit der Verurteilung von Hannah "nervös".

Der tödliche Unfall und seine Folgen belasten Alec nicht nur psychisch – auch sein Geldbeutel leidet. Laut OK! habe der "The Edge"-Darsteller bereits ein kleines Vermögen verloren. "Er hat Angst, pleitezugehen. Er hat schon Hunderttausende von Euro ausgegeben, um sich zu verteidigen!", verriet der Tippgeber. Dies sei auch der Grund, weshalb der 65-Jährige sein Anwesen in den Hamptons zum Verkauf anbiete.

Anzeige

Getty Images Hannah Gutierrez bei der Urteilsverkündung, März 2024

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de