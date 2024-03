Brautkleid-Look: Sydney Sweeney begeistert auf Red Carpet

Sie haut alle um. Seit ihrem Auftritt in der beliebten HBO-Serie Euphoria ist Sydney Sweeney (26) zum echten Hollywoodstar avanciert. In den vergangenen Jahren konnte die Schauspielerin deshalb schon einige große Rollen für sich beanspruchen. Doch begeistert die Beauty nicht nur auf der Leinwand, sondern auch jenseits der Filmkameras. Das beweist sie nun mal wieder: Auf dem roten Teppich zieht Sydney mit ihrem gewagten Look alle Blicke auf sich.

Im Rahmen des South by Southwest Film Festivals promotet die 26-Jährige ihren neuesten Film. Während sich zu dem Event auch ihre Co-Stars auf dem roten Teppich einfinden, scheinen jedoch alle Augen auf Sydney gerichtet zu sein. Der Grund: Der atemberaubende Look des Serienstars. Die Blondine präsentiert sich nicht nur mit stylishem Bob, sondern auch in einem Traum in Weiß. Von Daily Mail geteilte Bilder zeigen, dass der "Madame Web"-Star sein Kleid, inklusive aufregendem Beinschlitz, zusätzlich noch mit oberschenkelhohen Spitzenstiefeln kombiniert und so für einen regelrechten Brautmoment sorgt.

Erst vor wenigen Tagen bewies die Beauty bereits ihr modisches Händchen. Für die After-Show-Party der diesjährigen Oscars warf sie sich in einen Look, den bereits eine andere Schauspielerin vor 20 Jahren getragen hatte. In einem tief ausgeschnitten, cremefarbenen Kleid des Designers Marc Bouwer machte Sydney ihrer Vorgängerin Angelina Jolie (48) ordentlich Konkurrenz.

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de