20 Jahre später: Sydney Sweeney trägt Angelina Jolies Kleid

Sydney Sweeney (26) bringt den alten Hollywood-Glamour auf den roten Teppich! Für die After-Show-Party der diesjährigen Oscars entscheidet sich die Euphoria-Bekanntheit für ein ganz besonderes Outfit. Die Schauspielerin trägt genau dasselbe Kleid, das schon Angelina Jolie (48) vor 20 Jahren zur Oscarverleihung 2004 trug. Im tief ausgeschnittenen, eleganten Kleid des Designers Marc Bouwer zeigt Sydney, was zeitlose Mode bedeuten kann. Sogar der Schmuck orientiert sich stark an Angelinas ursprünglichem Look. Die Fans zeigen sich von der Hommage an die Oscar-Preisträgerin begeistert. "Das ist so toll von Sydney! Beiden steht das Outfit fantastisch", schwärmt ein Nutzer auf X.

Auch ihre Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (33) findet scheinbar Gefallen an der Vintage-Mode. Die "Hunger Games"-Darstellerin trägt zur diesjährigen After-Show-Party der Oscars ebenfalls einen alten Klassiker. Ihr weißes Spitzenkleid stammt aus der Givenchy-Winterkollektion aus dem Jahr 1996. Erstmalig hatte das Supermodel Kate Moss (50) das Designer-Stück vor 28 Jahren auf dem Laufsteg präsentiert. Auch über diese modische Wiederverwendung freuen sich die Fans. "Wow, Jennifer sieht aus wie eine echte Prinzessin! Das Kleid steht ihr so gut", schreibt ein User begeistert auf X.

Doch nicht alle Stars und Sternchen erscheinen an dem Abend der Preisverleihung in einem klassischen Look. Billie Eilish (22) kombiniert beispielsweise einen schlichten Blazer mit einem knielangen Rock. Statt in einer eleganten Robe präsentierte sich die Sängerin im lässigen College-Girl-Look. Auch Julia Fox (34) entscheidet sich für ein unkonventionelles Outfit. Statt eines Oberteils trägt sie lediglich auffällige goldene Nippelpads.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox, März 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de