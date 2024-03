David Eason offenbart Trennungsgrund von Ex Jenelle Evans!

Anfang des Monats gab Teen Mom-Berühmtheit Jenelle Evans (32) bekannt, dass sie sich von ihrem Mann David Eason nach sechs Ehejahren scheiden lassen will – doch was steckt dahinter? In einem Livestream auf TikTok packt der Noch-Ehemann über die Hintergründe der Trennung aus. "Weil Jenelle mich betrogen hat. Sie betrügt mich schon seit Jahren, um ehrlich zu sein", offenbart er. "Ich hätte ihr noch eine Chance gegeben, aber...", sagte David. Er sei froh, dass sich der Realitystar von ihm getrennt habe.

Diese Entscheidung erleichtert offenbar nicht nur ihn, sondern auch seine Freunde und andere ihm nahestehende Personen. "Ich bin so froh, dass ich meine alten Freunde wieder habe, die sie aus meinem Leben verdrängt hat", gesteht er. Die 32-Jährige könne niemanden leiden. "Ich kam in diese Beziehung mit einer großen Familie und einer großen Gruppe von Freunden. Und irgendwann wollte keiner meiner Freunde mehr kommen", lässt er das Ganze Revue passieren. Seine Ex habe ihn kontrolliert. "Ich habe es satt, dass sie mich nicht zur Arbeit gehen lässt, dass sie mich nicht zum Haus meines Freundes gehen lässt, dass sie mich nicht angeln gehen lässt", meint David.

Eines wird das Ex-Paar für immer verbinden: Ihr gemeinsames Töchterchen Ensley – doch die Betreuung der Kleinen führt nun wohl zu einem weiteren Streitpunkt zwischen David und Jenelle. OK! lagen Gerichtsdokumente vor, die belegten, dass die Mutter bereits das alleinige Sorgerecht beantragt hatte. "Es ist im Interesse des minderjährigen Kindes, dass die Klägerin das primäre Sorgerecht erhält", hieß es. Auch für die Besuchs- und Sorgerechtszeiten des Vaters soll es Regeln geben. Es soll von einer Beurteilung der "mentalen Gesundheit" abhängig gemacht werden.

Getty Images David Eason und Jenelle Evans

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

