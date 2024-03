"Einzigartig": Travis Kelce genoss Singapur-Trip mit Taylor

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) hatten eine Hammerzeit in Asien! Die Sängerin gab in der vergangenen Woche eine Reihe von Konzerten in Singapur. Der Super Bowl-Champion war sich nicht zu schade, seine Liebste bei ihrer "The Eras"-Tour zu besuchen! In seinem Podcast "New Heights" schwärmt der NFL-Star nun von dem Trip in den Stadtstaat: "Es war der Wahnsinn! Alles blühte zur gleichen Zeit, es war so verdammt einzigartig und so schön." Unter anderem habe Travis das größte Gewächshaus der Welt besucht, sich den dortigen Wasserfall angeschaut und sehr lecker gegessen.

Und natürlich hat Travis bei dem Kurztrip auch Taylor angeschmachtet! "Ich habe zwei tolle Shows der "Eras"-Tour gesehen. Das war erst mal der letzte Teil von Taylors Konzerten, bis sie in ein paar Monaten wieder weitermacht", fügt der Kansas-City-Chiefs-Spieler hinzu. Der nächste Auftritt wird dann nämlich in Europa sein – zunächst reist die mehrfache Grammy-Gewinnerin nach Paris, bis sie schließlich auch ab Juli Deutschland einen Besuch abstatten wird.

Für Taylor und Travis ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden, füreinander um die Welt zu jetten. So besuchte der 34-Jährige schon alle ihre Konzerte – unter anderem auch in Australien – und gleichzeitig feuerte Taylor ihren Liebsten beim Football an. Selbst zum Super Bowl flog sie im Februar nach Las Vegas, obwohl sie mitten im Tourstress war! Vor ein paar Monaten hatte die Musikerin schon im Interview mit Time erklärt, wie wichtig ihr diese Unterstützung ist. "Wenn ich eine Beziehung öffentlich mache, dann bedeutet das, dass ich ihm bei dem zuschaue, was er liebt. Wir unterstützen einander."

Anzeige

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce auf einer Party nach dem Super Bowl

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de