Endspurt: Diese Frauen sind im Finale von "Die Bachelors"!

Die Bachelors gehen in die finale Runde! Am Mittwoch flimmerte das Halbfinale der beliebten Datingshow über die TV-Bildschirme. In dieser mussten sich Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) entscheiden – welche zwei Frauen wollen sie jeweils mit in die letzte Runde nehmen? Der Fitnessfan aus dem Allgäu entschied sich gegen Lissy Korac und gab Rebecca Hertlein und Katja seine zwei Rosen. Sein Kollege hingegen schmiss Kim raus. Damit gab er seine Schnittblumen an Eva Thümling (28) und Larissa Katharina – war das die richtige Entscheidung des Hamburgers?

Denn insbesondere Larissa äußerte vor der Entscheidung noch Zweifel! Die Blondine erklärte dem Bachelor, er habe sie mit seinem "Love Bombing" überfordert. "Meine Sorge ist, dass das bei dir ein Muster ist. Dass es am Anfang so 1.000 Prozent ist und dann wieder abfällt", erklärte sie und gab im Interview anschließend zu, sich nicht sicher zu sein, ob sie die Rose annehmen könnte. Dennoch gab Sebastian ihr eine Chance: "Ich habe Gefühle für dich entwickelt und bin einfach sehr gespannt, wo das mit uns hinführt!" Küssen wollte Larissa ihn daraufhin nicht, nahm die Rose jedoch an.

Sebastian und Dennis sind das erste Duo, das im TV nach der Liebe sucht. Viele Fans zeigten sich am Anfang noch skeptisch, ob das eine gute Idee sei. Und auch Andrej Mangold (37), selbst ehemaliger Protagonist der Show, war im Promiflash-Interview unsicher gewesen: "Ich frage mich einfach, was die Produktion mit zwei Bachelors vorhat? Hoffentlich liegt nicht nur die Unterhaltung im Vordergrund, sondern auch die wahren Gefühle!"

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

RTL Sebastian Klaus und Larissa bei "Die Bachelors"

