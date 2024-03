Er friert: Sabrina Carpenter trägt Barry Keoghans Jackett

Barry Keoghan (31) ist wohl ein wahrer Gentleman! Der Schauspieler und seine mutmaßliche neue Freundin Sabrina Carpenter (24) besuchten am Sonntag zusammen die Vanity Fair Oscar Party – und verließen sie auch gemeinsam. Paparazzifotos zeigen die beiden nach der Feier vor der Eventlocation mit einer Bekannten. Was bei den Fotos direkt auffällt: Die Musikerin trug das edle Tweedjackett, das ihr Lover zuvor anhatte, über ihren Schultern! Der "Saltburn"-Darsteller lief hingegen nur noch in einem leichten Top herum, was ihm aber überhaupt nichts auszumachen schien.

Bisher bestätigten die beiden noch nicht offiziell, dass sie zusammen sind. Doch immer wieder werden sie zusammen gesehen. Auf der Vanity Fair Party hätten sie auch fast ihr Red-Carpet-Debüt gefeiert. Jedoch posierten sie nur nacheinander anstatt miteinander für die Fotografen. Auf der Feier ließen sie sich aber für ein süßes Selfie ablichten, das People vorliegt: Darauf legt Sabrina Barry liebevoll einen Arm um den Hals, er rückt dicht an sie heran – beide halten sich ihre Hände vor die Münder.

Aufmerksamen Fans dürfte bei dem Schnappschuss aber eines auffallen: Das Armband des 31-Jährigen! Um sein Handgelenk trug er nämlich ein Schmuckstück aus Perlen, auf dem Sabrinas Name zu lesen war. Das hatte der Ire bereits ein paar Tage zuvor stolz auf dem roten Teppich einer weiteren Vanity-Fair-Veranstaltung in Los Angeles präsentiert. Offenbar wollen Sabrina und Barry ihre Zuneigung füreinander nicht mehr länger nur für sich behalten.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin und Schauspielerin

