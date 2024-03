Jennifer Lange wurde viel schneller schwanger als gedacht

Hat Jennifer Lange (30) ihre Schwangerschaft überrascht? Die einstige Bachelor-Siegerin machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Darius Zander (40) Nachwuchs erwartet. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die beiden noch nicht verraten. Ohnehin sind bisher nicht allzu viele Details zu ihrem baldigen Familienglück bekannt. Doch jetzt plaudert Jenny aus: Sie musste nicht lange warten, um schwanger zu werden.

"Es ging schneller als geplant", gab die Influencerin in ihrer Instagram-Story preis. Sie habe sich mit Darius vorher oft über das Thema Nachwuchs unterhalten – beide hätten sich gut vorstellen können, Eltern zu werden. "Allerdings wollten wir noch ein bis zwei Jahre warten und dann hat das Universum entschieden. Dieses kleine Wunder hat uns ausgesucht und ich bin jetzt schon ganz gespannt, es kennenzulernen", freute sich Jenny.

Da sie offenbar nicht damit gerechnet hatte, so schnell schwanger zu werden, hatte die Zumba-Trainerin zunächst auch gemischte Gefühle. "Hä, echt jetzt? Ok, krass. Was mache ich jetzt? Wie finde ich das?", seien ihre ersten Gedanken gewesen, als sie davon erfuhr.

Darius Zander und Jennifer Lange

Jennifer Lange im März 2023

Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

