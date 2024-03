"Nur eine Toilette": Serkan Yavuz packt über "The 50" aus!

Er gewährt einen Blick hinter die Kulissen! In der Spielshow The 50 kämpfen diverse Reality-TV-Stars um das Preisgeld von 50.000 Euro. Mit von der Partie ist auch Serkan Yavuz (30) – in seinem Podcast "Badass Reality" plaudert Serkan Yavuz im Gespräch mit seiner Ehefrau Samira (30) nun geheime Informationen über die Dreharbeiten aus. Unter anderem sorgt er mit einem Detail für einen Ekelmoment. "Es gab nur eine Toilette unten", verrät der Regensburger. Zwar habe es in den Gruppenzimmern noch jeweils eine Toilette gegeben, "aber das ist nicht geil gewesen".

Doch damit nicht genug! "In der Ausstrahlung ist die Stimme eine ganz andere als in echt. In echt war die viel tiefer, viel krasser, finde ich. Jetzt in der Sendung kommt sie humaner rüber", so der ehemalige Bachelorette-Boy über die Stimme aus dem Off. Sie sei sogar noch "viel tiefer" gewesen als beispielsweise die des Offsprechers bei Big Brother. Auch die Kameraführung sei bei "The 50" anders als bisher gewesen. "Die hören uns über die Mikros am Ohr und filtern, was spannend ist und was nicht. Dann gehen die auf Position und filmen vor uns. Das war eine Neuheit", berichtet Serkan.

Auch seinen ehemaligen Kumpel Filip Pavlovic (29) traf Serkan in der Show – die Aufnahmen untermauern jedoch die Vermutung der Fans, dass die beiden nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sind. "Filip! Das ist für mich eine Genugtuung, dass du jetzt vor mir gehen musst", ruft Serkan dem ehemaligen Dschungelkönig bei dessen Rauswurf hinterher.

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

discovery+ Filip Pavlovic und Serkan Yavuz bei "Filip & Serkan @Work"

