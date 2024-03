Royale Miniversion: Königin Camilla erhält eigene Barbie!

Auf der Welt gibt es bereits Abertausende Barbie-Versionen – nun gibt es das Püppchen auch als Miniversion von Königin Camilla (76)! Bei der "Women of the World"-Veranstaltung im Buckingham-Palast erhält die Ehefrau von König Charles (75) eine Barbie vom Hersteller Mattel, die genau so aussieht wie sie. Erfreut scherzt sie: "Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Großartig. Sie haben mein Leben um etwa 50 Jahre verjüngt!" Beide tragen ein königsblaues Kleid mit einem schwarzen Blazer darüber und ein Paar schwarze Schuhe. Sogar die schulterlange Frisur und der Schmuck stimmen überein.

Seit der Krebsdiagnose ihres Mannes übernimmt die Königsgemahlin einen Großteil seiner royalen Pflichten. Für die 76-Jährige bedeutet das eine nervenaufreibende Zeit mit viel Verantwortung, weshalb sie sich in der vergangenen Woche eine Auszeit gegönnt hatte. "Sie erledigt ihren Job mit sehr viel Hingabe und arbeitet härter als je zuvor. Sie ist sehr beschäftigt und pflichtbewusst. Im Gegensatz zu Charles, der Tag und Nacht arbeiten könnte, nimmt Camilla sich aber Auszeiten, wenn es nötig ist", erklärte die Autorin Angela Levin. Ein Grund zur Sorge bestehe ihr zufolge allerdings nicht.

Der Adelsexperte Jürgen Worlitz schätzt die aktuelle Situation der Königsgemahlin als eine Herausforderung für sie ein. Im Interview mit Promiflash erklärte er: "Nach dem Tod der Queen muss sie auf einmal in erster Reihe neben Charles stehen und der fällt auch noch aus – und aus dem Grund ist das für sie sicherlich nicht einfach." Doch sie habe bereits bewiesen, dass sie dem Druck und der Verantwortung gewachsen sei. Die "positive Resonanz", die sie für ihre Arbeit empfängt, baue sie bestimmt auf, meinte der Spezialist.

Getty Images Königin Camilla im März 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

