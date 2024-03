So oft darf Alfons Schuhbeck das neue Gefängnis verlassen

Alfons Schuhbeck (74) darf wieder ein wenig Freiheit genießen! Der Starkoch verbüßt derzeit seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Nach einem Gefängniswechsel befindet er sich nun in der Justizvollzugsanstalt Rothenfeld bei Andechs in Bayern. Dort hat er laut Bild nun einige Annehmlichkeiten: Alfons darf in der neuen JVA einmal im Monat für wenige Stunden das Grundstück verlassen, um Familie und Freunde zu treffen! Das geschieht ganz ohne Aufsicht und erfolgt auf einer Vertrauensgrundlage.

Wie das Blatt weiter berichtet, gibt es für Alfons zunächst einmal im Monat vier bis acht Stunden Ausgang. Sollte sich der 74-Jährige weiterhin vorbildlich verhalten und sich als vertrauenswürdig erweisen, könnten ihm weitere Lockerungen winken! In der offenen Vollzugsanstalt kommt als nächste Stufe nämlich der Hafturlaub, bei dem der Häftling zwei Nächte woanders schlafen darf. Sollte das auch bestens klappen, darf er auf Freigang gehen und acht Stunden außerhalb der JVA einer Arbeit nachgehen und abends zurück ins Gefängnis kommen.

Im Oktober 2022 war Alfons wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im August vergangenen Jahres trat er die Strafe dann an – zunächst in der JVA Landsberg, bis er vor wenigen Wochen in den offenen Vollzug nach Rothenfeld verlegt wurde.

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher Starkoch

Getty Images Alfons Schubeck im Oktober 2022

