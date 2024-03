Verplappert: Kennen Amira Pochers Kinder ihren Neuen schon?

Da hat Amira Pocher (31) wohl mehr verraten als geplant! Bis zur Trennung im vergangenen Sommer war die Moderatorin mit Oliver Pocher (46) durchs Leben gegangen. Nun scheint die Brünette ihr Herz neu vergeben zu haben. Nachdem die Zweifachmama vor einigen Wochen beim Knutschen mit Christian Düren (33) erwischt wurde, verdichten sich die Anzeichen darauf, dass es zwischen den Turteltauben ernst sein könnte. Haben sogar schon Amiras Kinder den vermeintlich neuen Mann an ihrer Seite kennengelernt?

In ihrem Podcast "Liebes Leben" plaudert Amira über die neueste Entwicklung ihrer Jungs: "Sie lernen ja durch Nachahmung, das ist ja superspannend." Was jedoch noch spannender ist, ist das Beispiel, das die 31-Jährige danach anführt: "Ich wurde am Kopf gestreichelt – und dann kam mein Sohn und hat das auch bei mir gemacht." Nanu, wer sucht denn da so früh am Morgen ihre Nähe? Das lässt die Brünette noch offen – doch ihr verlegener Unterton lässt Spielraum für Spekulationen.

Erst vor einigen Wochen gab Amira schon einmal Indizien darauf, dass es zwischen ihr und Christian ernster werden könnte. "Es ist sicher kein Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen", gestand sie in ihrem Podcast. Die Brünette gab zuvor sogar zu, dass es ihr der "taff"-Moderator ganz schön angetan hat: "Man hat schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet."

Anzeige

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de