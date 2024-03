Vor Ehe-Aus: Jax Taylor und Brittany hatten keinen Sex mehr!

Bei ihnen hing der Haussegen schon länger schief! Vor wenigen Wochen gaben Jax Taylor und Brittany Cartwright ihr Ehe-Aus bekannt. Seitdem werden immer mehr Hintergründe bezüglich der Trennung publik. Unter anderem soll sich das Ex-Paar heftig über die weitere Kinderplanung gestritten haben. Nun kommt ein weiteres pikantes Detail ans Tageslicht: Jax und Brittany hatten vor ihrer Trennung schon lange keinen Sex mehr!

Das verrät Brittany in der aktuellen Folge von "The Valley". In einer Szene, die vor der Trennung aufgezeichnet wurde, beschwert sich die Reality-TV-Darstellerin offen über die Liebesflaute. "Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich zu mir hingezogen fühlt, wir haben nie Sex", erklärt sie. Auch Jax scheint mit der Beziehung zu kämpfen zu haben. "Es ist manchmal so schwer, verheiratet zu sein", erzählt er.

Trotz des Liebes-Aus werden Jax und Brittany für immer miteinander verbunden sein. Im Laufe ihrer Ehe bekamen die beiden einen kleinen Sohn namens Cruz. Wie und ob sich das Ex-Paar nun das Sorgerecht für den Zweijährigen teilen will, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

