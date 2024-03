Endlich ein Paar: Fans freuen sich mit Mike Heiter und Leyla

Das halten die Fans von Mike Heiter (31) und Leyla Lahouars (27) Liebe! Vor wenigen Minuten machten es die beiden Realitystars offiziell: Die beiden sind ein Paar! Wie finden die Fans die junge Liebe? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [14. März, 21:45 Uhr] geht vor: Der Großteil freut sich für Mike und Leyla! Von insgesamt 1.731 Person gaben 1.446 Leser, also 83,5 Prozent, an, sich für Mike und Leyla zu freuen. Gerade einmal 285 Personen und damit 16,5 Prozent glauben nicht, dass die Liebe der beiden eine Zukunft haben wird.

Auf auch Instagram wird deutlich: Mike und Leylas Community steht hinter den TV-Bekanntheiten. "Oh mein Gott, ist das süß! Traumpaar!" oder "Oh mein Gott – ich sterbe! Wie süß kann man sein? Alles Glück der Welt", freuen sich zwei Fans. Auch ihre ehemalige Dschungelcamp-Kontrahenten Felix von Jascheroff (41) und Twenty4tim (23) freuen sich für die beiden. "Ihr zwei Sweeties, alles Glück für euch…", kommentiert der GZSZ-Star, während der Content Creator schreibt: "Viel Glück euch beiden!"

Dabei begann ihre Romanze alles andere als einfach: Bei ihrer Teilnahme der vergangenen Dschungelcamp-Staffel hatten sich Mike und Leyla kennengelernt. So richtig konnte sich der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat aber nicht auf die dunkelhaarige Beauty konzentrieren, denn sein Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) funkte immer wieder dazwischen und schoss böse gegen Mike. Das Drama ging sogar soweit, dass 31-Jährige nach seiner Zeit in Down Under rechtlich gegen Kim vorging. Diese hielt davon allerdings wenig. "Er weiß immer noch nicht, dass ich ihn bumsen kann. Er versteht es nicht. Ich verarsche den vor ganz Deutschland [...] ich würde das doch nicht machen, wenn der was gegen mich in der Hand hat", stellte die 28-Jährige nach den News auf der Social-Media-Plattform klar.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter

