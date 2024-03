"Goldene Göttin": Fans lieben Margot Robbies Afterparty-Look

Mit ihrem Look zur diesjährigen Oscar-Verleihung enttäuschte die Schauspielerin Margot Robbie (33) viele ihrer Fans. Für ihr schimmerndes schwarzes Versace-Kleid mit den ungewöhnlichen Drapierungen wurde sie in den sozialen Medien ordentlich kritisiert. Die meisten hatten ein aufregenderes Outfit erwartet, inspiriert von ihrer Rolle als Barbie, mit der sie im vergangenen Jahr die Welt verzauberte. Auf der Vanity-Fair-Afterparty präsentierte Margot sich dann aber mit einem neuen Look – einem bestickten goldenen Korsett-Bustier-Kleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion von Manfred Thierry Mugler (✝73) aus dem Jahr 1996.

Konnte der Hollywoodstar mit dem Outfitwechsel doch noch überzeugen? Und ob! "Sie sah aus wie eine goldene Göttin", lautete einer der Kommentare auf X. Andere Nutzer schwärmten, sie hätte makellos ausgesehen und verglichen sie mit der zuvor verliehenen Preisstatue: "Sie ist ihr eigener Oscar!" Doch es gab auch ein paar Kritiker. Einige empfanden, ihr Kleid hätte nicht ihrer Schönheit entsprochen und eine andere Frisur wäre passender gewesen. Auf Instagram kritisierte außerdem ein User, ihr Look hätte nicht der Botschaft des Films Barbie entsprochen: "Was bringt es, wenn man nicht einmal eine Saison lang für bessere Schönheitsstandards eintreten kann, liebe Margot Robbie?"

Am meisten kritisiert wurde aber etwas ganz anderes. Der Kinohit "Barbie" thematisiert unter anderem die unfairen Machtstrukturen zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft. Fans waren dementsprechend verärgert, als sie herausfanden, dass weder Margot als "Beste Hauptdarstellerin" noch Greta Gerwig (40) als "Beste Regisseurin" für einen Oscar nominiert worden waren – dafür aber Ryan Gosling (43) für seine Rolle als Ken. Auch der Schauspieler selbst war enttäuscht: "Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig", betonte er in einem Statement, wie Deadline berichtete.

Getty Images Margot Robbie bei den Oscars 2024

Getty Images Ryan Gosling, Greta Gerwig und Margot Robbie im Juni 2023

