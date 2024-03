Nach Einigung vor Gericht: Marc Terenzis Ex ist wütend!

Marc Terenzi (45) musste sich heute vor Gericht verantworten. Dem Sänger wurde vorgeworfen, die damals minderjährige Tochter seiner Ex-Freundin sexuell belästigt zu haben. Schlussendlich einigten sich der Musiker und die Klägerin auf einen Täter-Opfer-Ausgleich. Doch damit ist das Drama offenbar noch nicht vorbei: In ihrer Instagram-Story schießt seine Ex Anja nun gegen den Stripper. "Der Täter-Opfer-Ausgleich stellt ein ausgesprochen wichtiges Instrument zur autonomen Konfliktbewältigung zwischen Opfer und Täter und zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens dar", erklärt sie. "Das Einzige, was wir wollten, ist, dass er für seine Taten geradesteht. Nach dieser vorläufigen Weisung des Gerichts bin ich als Mutter gespannt, inwieweit ein psychologischer Ausgleich für das Opfer zustande kommen wird, da der Täter keine zwei Minuten nach der Einigung weiter behauptet, er hätte nichts getan", wettert sie und betont, dass die Weisung nur entstanden sei, weil Marc "nach dem Gesetz eingewilligt hat, dass er als Täter seine Tat wiedergutmachen möchte".

Kurz zuvor hatte der Ex von Sarah Connor (43) einem Vergleich zugestimmt – obwohl er zuvor beteuert hatte, sich nicht auf einen Deal einlassen zu wollen, da er unschuldig sei. Wie RTL berichtete, habe Marc dem Vergleich schließlich doch zugestimmt, da er erfahren habe, dass die damals 15-Jährige aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht vor Ort erschienen war und er ihr ein weiteres Erscheinen ersparen wollte.

Die Mutter des mutmaßlichen Opfers war erst vor wenigen Tagen mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen. "Nachdem er bei uns war, hat er meiner Tochter Handy-Nachrichten geschrieben, die sehr eindeutig und anzüglich waren. Diese hat sie mir gezeigt und ich bin aus allen Wolken gefallen." Daraufhin habe ihre Tochter ihr von einem weiteren Vorfall von vor sechs Jahren berichtet. "Marc soll sich ihr genähert und einen Zungenkuss versucht haben. Es war in der Zeit, als er bei uns gewohnt hat", berichtete sie gegenüber Bild.

Anzeige

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

Anzeige

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de