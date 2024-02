Justin Timberlake bestätigt: Boygroup *NSYNC ist zurück!

Von wegen "Bye Bye Bye"! Der Sänger Justin Timberlake (43) kommt nach einer langen Pause mit neuen Songs zurück. Der Sänger begann seine Musikkarriere in der Boygroup *NSYNC und startete 2002 sein Solodebüt. Im vergangenen Jahr gab es ein kleines Comeback der Band, um einen Filmsoundtrack aufzunehmen. In der Vergangenheit türmten sich die Gerüchte, dass es auch wieder eine Tour geben würde. Justin bestätigt nun, dass die Band auf jeden Fall wieder an neuen Songs schreibt.

Am Dienstag kündigte Justin in der "The Kelly Clarkson Show" an, dass er wieder mit seinen alten Bandkollegen arbeite. Der Filmsoundtrack für "Trolls Band Together" war also nur der Anfang, denn: "Wir waren alle im Studio, also wird in Zukunft vielleicht etwas passieren." Er erzählte Kelly Clarkson (41), wie es für die Band war, nach über zwei Jahrzehnten wieder im Studio zusammen zu sein: "Es hat total Spaß gemacht. Es fühlt sich an, als wäre keine Zeit vergangen."

Der *NSYNC-Sänger hat zudem noch ein weiteres Projekt in diesem Jahr: Nach sechs Jahren dürfen sich seine Fans auf ein neues Solo-Album freuen. Sein letztes Album "Man In The Woods" erschien 2018. Nun kündigte er an, dass sein Album "Everything I Tought It Was" am 15. März erscheinen wird. Die erste Single "Selfish" erschien vergangene Woche, zu der sich auch seine Ex-Freundin Britney Spears äußerte.

Getty Images Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake und Joey Fatone im November 2023

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears bei der Filmpremiere von "Crossroads", 2002

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

