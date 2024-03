Nackte Hintern und Co.: So hot ist die GNTM-Modenschau!

Bei Germany's Next Topmodel fallen die Hüllen. Beim heutigen Entscheidungswalk dürfen die angehenden Models in dieser Folge Kreationen der Designerin Marina Hoermanseder präsentieren. Die Wienerin ist für ihre extravagante und auffällige Mode bekannt – dementsprechend ausgefallen sind die Looks in der heutigen Folge. "Manche Jungs haben sehr wenig Material", warnt sie grinsend vor. Tatsächlich tragen einige der Models nur goldene Brustpanzer und Unterhosen. So auch Yusupha: Der Bremer muss mit einem entblößten Hintern über den Laufsteg. Andere bedecken ihren Körper und ihr Gesicht lediglich mit zusammengenähten, quietschbunten Kuscheltieren.

Lilli bekommt die Ehre, die Show zu eröffnen – Aldin darf sie schließen. "Ich hab gar keine Worte dafür, ich bin so stolz", schwärmt die 22-Jährige. GNTM-Jurorin Heidi Klum (50) hingegen ist nicht besonders überzeugt von ihrem Walk im roten Kleid in Herzform. "Sie setzt die Füße seltsam", kritisiert die Modelmama. Auch Aldin freut sich über seine besondere Rolle in der Show. Er erklärt, er habe am Vorabend eine Sternschnuppe gesehen und sich den Last Look gewünscht. Der Student liefert mit dem letzten Walk noch einen richtigen Hingucker: Zu einem schwarzen Ledertop kombiniert er einen voluminösen Tüllrock und hohe Schuhe mit Plateau.

Bei manchen Kandidaten kommt der Style von Marina nicht so gut an. Julian und Luka können sich einen Lacher nicht verkneifen. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht", kommentiert der Zwilling sein farbenfrohes Teddy-Outfit. Das stößt der Modedesignerin bitter auf. Aber auch auf X ist nicht jeder Zuschauer Fan der skurrilen Looks. "Welchen verrückten Fetisch lebt diese Person da eigentlich aus?", fragt ein Nutzer.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, Kandidatin Lilli und Marina Hoermanseder

ProSieben/ Richard Hübner "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Aldin

