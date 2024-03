Offiziell: Meghan Markle präsentiert ihre neue Marke im Netz

Herzogin Meghan (42) schlägt einen neuen Karriereweg ein. Am Donnerstag launchte die ehemalige Schauspielerin offiziell ihre neue Marke American Riviera Orchard. Dafür eröffnete sie eine gleichnamige Webseite und einen Instagram-Account. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Meghan zudem ein kurzes Werbevideo. In dem Clip zeigt sich die 42-Jährige beim Blumenpflücken, beim Backen und in wie sie in einem langen schwarzen Kleid durch ihr Haus läuft. Weitere offizielle Informationen zu ihrer Marke teilte Meghan bisher noch nicht. Einige Medien, wie Hello, berichten, dass es sich bei dem Unternehmen um einen Wellness- und Lifestyle-Blog handeln soll.

Bereits vor wenigen Tagen gab es erste Spekulationen, dass Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (39) an einem geheimen Projekt arbeiten. Diverse Medien wie The Telegraph berichteten, dass das Paar seit einigen Monaten Wellnessprodukte entwickeln soll. Laut einem Insider waren die beiden bereits eifrig dabei, gemeinsam mit ihren PR-Beratern und ihrem Kommunikationsteam den Start vorzubereiten. Angeblich soll der offizielle Launch der Produkte bereits diesen Herbst stattfinden. Ob mit dem geheimen Projekt American Riviera Orchard gemeint war oder es sich um eine weitere Marke handelt, ist bisher nicht bekannt.

Bevor Meghan ihren Mann Harry geheiratet hatte, betrieb sie bereits viele Jahre einen Blog namens "The Tig". Auf ihrer Webseite teilte die Suits-Darstellerin ihre persönlichen Tipps zum Thema Essen, Reisen, Fashion, Kunst, Design, bewusstes Leben und Wellness. Dabei postete sie auch immer wieder einige Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Im Jahr 2017 stellte sie den Blogdauerhaft ein.

