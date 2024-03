Trotz Operation: Nimmt Prinzessin Kate an Ostermesse teil?

Wegen einer Bauchoperation hat sich Prinzessin Kate (42) seit Anfang des Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach Bekanntgabe des Eingriffs erklärte der Palast, dass Kate "wahrscheinlich erst nach Ostern zu öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird". Royal-Fans fragen sich daher: Wird Kate dennoch an der alljährlichen Ostermesse teilnehmen? Wie People jetzt berichtet, handelt es sich bei dem traditionellen Kirchenbesuch zu den Osterfeiertagen eher um eine private Familienveranstaltung als um eine königliche Pflicht – dementsprechend bleibt also abzuwarten, ob Kate an der diesjährigen Ostermesse teilnehmen wird.

Neben der Sorge um die Gesundheit der 42-Jährigen sorgte in den vergangenen Tagen vor allem ein Thema für Schlagzeilen: Kates Photoshop-Fail! Anlässlich des diesjährigen Muttertags postete sie ein Bild mit ihren drei Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) mit Netz. Wegen der fragwürdigen Bearbeitung wurde ein regelrechter Skandal losgetreten, wofür sich Kate kurz darauf entschuldigte. Laut der Royal-Expertin Ingrid Seward könnten die Vorkommnisse nun aber schwere Folgen haben. "Vielleicht beschließen William (41) und Kate, dass es die Mühe nicht wert ist, private Fotos zu machen und sie an die Medien weiterzugeben", erklärte die Journalistin bereits gegenüber Mirror.

Dass Kate – obwohl sie sich weiterhin von ihrer OP erholen muss – so in der Kritik steht, besorgt auch ihre royalen Familienmitglieder. Vor allem ihr Schwager Prinz Harry (39), der vor vier Jahren seinen königlichen Pflichten den Rücken kehrte und in die USA auswanderte, soll sich Gedanken um Kate machen. "Zwischen Harry und Kate herrschte einst eine sehr enge Freundschaft. Ich bin sicher, dass er sich Sorgen um sie macht", behauptete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im April 2019 in London

