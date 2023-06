Psychische Probleme: Cara Delevingne läuft nicht mehr davon

Cara Delevingne (30) achtet jetzt mehr auf sich. Die Britin ist eigentlich ein erfolgreiches Supermodel, doch im vergangenen Jahr tauchten Aufnahmen auf, auf denen sie sehr verwirrt wirkte. Der Grund: Die Laufstegschönheit kämpfte zu der Zeit mit einem Drogenproblem. Seitdem spricht sie ganz offen über ihre psychische Gesundheit. Jetzt teilte Cara mit, dass sie sich auf dem richtigen Weg befindet, wieder ganz gesund zu werden.

Cara nahm am 12. Juni an einer Podiumsdiskussion im Rahmen einer Benefizveranstaltung teil. Wie People berichtet, merkte sie bei dem Event an, wie wichtig ihr es inzwischen sei, sich um ihre geistige und körperliche Gesundheit zu kümmern. "Man kann nur geheilt werden, wenn man darüber spricht. Ich habe es satt, vor mir selbst wegzulaufen, denn alles, was ich tue, ist, vor mir selbst wegzulaufen und gegen eine Wand zu rennen", gab sie offen zu.

Seit ihrer Kindheit leide Cara zum Beispiel unter Angstzuständen. Eine Therapie habe ihr nicht geholfen, stattdessen setzt die 30-Jährige auf Yoga. "Yoga war das erste, was mir wirklich geholfen hat – nicht die Übungen an sich, sondern die Atemarbeit dahinter", verriet Cara.

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Cara Delevingne, Oscars 2023

