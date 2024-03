Deshalb nahm Anya Taylor-Joy ihren Vater zu den Oscars mit

Zu den Oscars wird nur die Crème de la Crème Hollywoods eingeladen! Auf der exklusiven Gästeliste zu stehen, ist für viele Schauspieler ein großer Wunsch. Für Anya Taylor-Joy (27) geht dieser Traum bei der diesjährigen Preisverleihung in Erfüllung: In Begleitung von ihrem Vater besucht sie die begehrten Awards. Damit hält die Damengambit-Bekanntheit scheinbar ein rührendes Versprechen, wie sie nun auf Instagram berichtet. Die Schauspielerin veröffentlicht ein Foto, auf dem sie die Hände ihres Vaters hält. Dazu schreibt sie stolz: "Ein unvergesslicher Moment! Als ich zwölf war, habe ich meinem Vater versprochen, dass ich ihn zur Oscar-Verleihung mitnehme, falls ich jemals eingeladen werde!"

Die Fans zeigen sich von diesem süßen Vater-Tochter-Moment in den Kommentaren begeistert. "Wow! Das hat mich wirklich berührt. Du hast ihn damit sicher unglaublich stolz gemacht", betont ein Nutzer auf Instagram. "Du hast so eine schöne Seele. Das war eine wirklich tolle Geste von dir! Bleib bitte so ehrlich und authentisch, wie du bist", schwärmt ein weiterer User. Doch nicht nur die Fans freuen sich für die Schauspielerin. Sogar Paris Hilton (43) scheint von dem Schnappschuss gerührt zu sein. Mit einem Herz-Emoji macht sie in den Kommentaren ihre Begeisterung deutlich.

Preisverleihungen scheinen für Anya ein besonderer Anlass zu sein. Zu den diesjährigen Grammy Awards erschien sie ebenfalls mit einer besonderen Begleitung. Zu dem Event brachte sie ihren Ehemann Malcolm McRae mit. Der Musiker und die "The Menu"-Darstellerin feierten damit ihren ersten öffentlichen Auftritt als frisch Vermählte. Im Oktober 2023 hatten sie sich heimlich in Venedig das Jawort gegeben.

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei der Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de