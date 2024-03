Fürst Albert feiert 66. Geburtstag mit Charlène und Twins

Zur Feier des Tages bekommen die Royal-Fans Bilder zu Gesicht, die es so eher selten gibt. Fürst Albert von Monaco (66) feiert seinen 66. Geburtstag und darf auf dem Vorplatz des Fürstenpalastes von Monaco eine riesige Torte entgegennehmen. Auf Instagram zeigen offizielle Bilder, wie das Geburtstagskind das achtstöckige Kunstwerk anschneidet, während Gattin Charlène (46) und die Zwillinge Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) lächelnd zuschauen. Für seine Liebste gibt es dann noch einen Kuss auf die Wange. Alberts Geschwister und Nichten und Neffen dürfen vom Fenster des Palastes aus zusehen. Besuch gibt es auch, denn das Volk ist ebenfalls geladen: Einwohner, Schulen und Mitarbeiter dürfen einen Umzug und ein Orchester beobachten.

Nur wenige Wochen zuvor durften schon einmal Kerzen ausgeblasen werden: Charlène feierte im Januar ihren 46. Geburtstag. Dafür ließ sich der Palast ebenfalls nicht lumpen und überraschte die ehemalige Profi-Schwimmerin mit einer siebenstöckigen Torte. Darauf war die Aufschrift "Happy Birthday" zu lesen und verziert war sie mit Blumen und goldenen Schmetterlingen. Auch hier durften die Zwillinge und Papa mit dabei sein und den Ehrentag ihrer Mama gemeinsam feiern.

Dass sich nicht nur Albert, sondern vor allem auch seine beiden Neffen so gut gelaunt in der Öffentlichkeit zeigen, dürfte einige Fans fast ein wenig überraschen. Denn es ist nur wenige Tage her, dass der monegassische Palast sich mit dem Vorwurf der Korruption beschäftigen musste. Laut dem Branchenmagazin Bloomberg Businessweek sollen Behörden gegen den Fürsten und gegen Pierre (36) und Andrea Casiraghi (39) ermitteln. Angeblich behandelte Albert soll angeblich die Söhne seiner Schwester in der Immobilienbranche bevorzugt haben, obwohl es einen Ausschreibungswettbewerb geben muss. Der Palast bestreitet die Vorwürfe.

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco im April 2023

