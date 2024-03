Liebespaar? The Kid Laroi und Tate McRae halten Händchen

Na, wenn die beiden mal kein Paar sind! Fans munkeln schon seit einigen Monaten, dass zwischen den Musikern Tate McRae (20) und The Kid Laroi (20) etwas mehr läuft als nur eine gute Freundschaft. Immer wieder sieht man die "Exes"-Interpretin und den gebürtigen Australier bei gemeinsamen Ausflügen. Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen die Turteltauben Händchen haltend durch die Straßen in Beverly Hills schlendern. Während The Kid Laroi sich mit einer Baggy Jeans, einem übergroßen Pullover, Converse und einer roten Kappe eher entspannt kleidet, hat sich Tate in Schale geworfen. Sie kombiniert ein schwarzes Blazerkleid zu kniehohen Lederstiefeln und einer Tasche von Chanel.

Zum ersten Mal kamen die Gerüchte um eine Beziehung zu Beginn des Jahres auf. Der "Stay"-Star und die Beauty verbrachten ein paar Tage in Mexiko. Fans sahen sie in diesem Urlaub vertraut miteinander tanzen. Als Tate einen Zusammenschnitt der Reise im Netz teilte, soll sie auf einem Bild das Hemd des Rappers getragen haben. Zurück in Los Angeles verbrachten sie ein romantisches Dinner. Auch die After-Show-Party des Super Bowls sollen sie zu zweit besucht haben, wie die Medien berichten. Eine offizielle Bestätigung gibt es von Tate und The Kid Laroi aber bisher nicht.

Aktuell reist die Sängerin für ihre "Think Later"-Welttournee um den ganzen Globus. Währenddessen genießt der Blondschopf die Zeit in seiner Wahlheimat L.A. und beschäftigt sich ebenfalls mit seiner Musik. Doch schon bald geht es auch für ihn auf Tour. Bei seiner "The First Time"-Tour begeistert er ab April seine europäischen Fans und macht Halt in Städten wie Stockholm, Warschau, Mailand und auch Berlin, wie er im Januar auf Instagram bekannt gegeben hatte.

Anzeige

Instagram / tatemcrae Tate McRae in Mexiko, Januar 2024

Anzeige

Getty Images The Kid Laroi, Sänger

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de