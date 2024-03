Mit ihm will "Let's Dance"-Profi Patricija gerne mal tanzen!

In der aktuellen Staffel von Let's Dance musste sich Profitänzerin Patricija Ionel (29) bereits nach Show zwei verabschieden. Am Ende konnten die Jurypunkte und Zuschaueranrufe sie und Partner Tillman Schulz (34) nicht vor dem Exit retten. Jedoch werden sich die Fans sicherlich in der nächsten Staffel wieder auf die atemberaubenden Choreografien der gebürtigen Litauerin freuen können. Welche Unterstützung sie dann an ihre Seite bekommt, bleibt abzuwarten. Im Promiflash-Interview verrät Patricija nun aber, wer ihr Wunsch-Promi wäre: "Es gibt so einige coole Promis – Teddy Teclebrhan finde ich super witzig und cool, aber auch Joko Winterscheidt (45) fände ich hervorragend."

Obwohl es sich in dieser Staffel offiziell wohl erst mal für die Beauty ausgetanzt hat, werden die Zuschauer nicht komplett auf sie verzichten müssen. Das plaudert sie weiter im Interview mit Promiflash aus. Auf die Frage, in welcher Form sie weiterhin in der Show zu sehen sein wird, entgegnet Patricija: "Ich werde noch in den Openings zu sehen sein und dann ist ja auch schon die Profi-Challenge." Doch damit nicht genug, denn während sie selbst bereits den Kampf um den Sieg aufgeben musste, ist ihr Ehemann Alexandru Ionel (29) noch mit Sophia Thiel (29) am Start. "Die letzten Staffeln war er vor mir ausgeschieden und hat mich mit meinen Promis unterstützt. Jetzt bin ich an der Reihe", berichtet sie.

Während ihrer kurzen Zeit bei "Let's Dance" sorgte die Tänzerin in diesem Jahr jedoch bereits für einen Schreckmoment. Beim Training für den Staffelauftakt verletzte sie sich am Steißbein. Nachdem sie unglücklich auf dem harten Parkett gefallen war, bekam sie jedoch umgehend die nötige Hilfe bei einem Physiotherapeuten, wie Bild damals berichtete. Auch deshalb konnte sie die Zuschauer bei der Kennenlernshow bereits wieder fit und munter gemeinsam mit ihren Profi-Kollegen begeistern.

Getty Images Tillman Schulz und Patricija, 2024

Getty Images Patricija Ionel bei "Let's Dance"

