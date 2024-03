Nach Scheidung pleite: Mel B. musste zu ihrer Mutter ziehen!

Mel B. (48) hat eine schlimme Zeit durchgemacht. Die Ex-Spice Girls-Sängerin hatte sich 2017 von ihrem Mann Stephen Belafonte (48) getrennt. Was folgte, war ein heftiger Rosenkrieg sowie Streit um das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Madison – mit enormen Kosten. Wie die Britin gegenüber The Sun verrät, habe sie danach nur noch 700 Pfund, umgerechnet knapp 820 Euro, auf dem Konto gehabt. Ehrlich gibt sie zu: "Ich bin von einem Auftritt vor Tausenden im Wembley-Stadion bei der 13-tägigen Reunion-Tour 2019 dazu übergegangen, mich bei meiner Mutter einzuquartieren, wo meine Kinder mit mir im Bett schliefen." Zu der Zeit habe sie bei Lebensmitteldiscountern eingekauft: "Das war während der Corona-Pandemie und ich hab meine Gesichtsmaske aufgesetzt und niemand hat mich erkannt."

Die 48-Jährige hatte die Scheidung von Stephen eingereicht, weil er sie angeblich körperlich und psychisch missbraucht haben soll. Er weist diese Vorwürfe vehement von sich. Dennoch musste sie im Zuge der Trennung etwa sieben Millionen Euro an ihn zahlen. "Ich wurde nicht nur seelisch und körperlich misshandelt, sondern auch finanziell. Ich habe nicht gemerkt, dass ich nicht so viel Geld hatte, wie ich dachte", machte Mel kürzlich gegenüber The Sun deutlich.

Mittlerweile geht es der Musikerin wieder gut – sowohl finanziell als auch privat. Sie ist bei ihrer Mutter ausgezogen und konnte sich wieder ein eigenes Haus kaufen. Auch in der Liebe läuft es: Seit über drei Jahren ist sie mit Rory McPhee zusammen. 2022 ging ihr Partner sogar vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. "Er sagte: 'Ich liebe dich, du bist meine beste Freundin und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen'", schwärmte Mel über ihren Antrag in der TV-Show "Celebrity Gogglebox".

Anzeige

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

Anzeige

Anzeige

Was denkt ihr über Mels Offenheit bezüglich ihrer missbräuchlichen Beziehung und finanziellen Schwierigkeiten? Mutig und wichtig! Ich finde, manche Sachen sollten privat gehalten werden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de