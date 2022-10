"Rosenblätter": Mel B. bestätigt endlich ihre Verlobung!

Mel (47) B. ist nach einigen Tiefpunkten wieder so richtig glücklich! Die ehemalige Spice Girls-Sängerin hat in der Vergangenheit eine schwere Zeit durchlebt: 2017 ließ sie sich von Stephen Belafonte (47) scheiden und erhob daraufhin schwere Anschuldigungen gegen ihn – ihr Ex-Mann soll sie unter anderem körperlich missbraucht haben. Nach der toxischen Ehe verliebte sie sich in Rory McPhee, mit dem sie sich vor wenigen Tagen sogar verlobt hat. Jetzt gab Mel endlich die ersten Details zu der Verlobung preis!

Im Rahmen der TV-Show "Celebrity Gogglebox" sprach Mel jetzt erstmals über den Moment, in dem ihr Liebster um ihre Hand anhielt. "Er sagte: 'Ich liebe dich, du bist meine beste Freundin und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen'", rief sich die 47-Jährige die Verlobung in Erinnerung und verriet weitere Details: "Überall waren Rosenblätter und es gab ein Kaminfeuer. Es war romantisch."

Aber was für ein Typ Mann ist Mels Verlobter Rory denn eigentlich? "Rory stammt aus ihrer Heimat Leeds, er kennt sie seit Jahren. Er ist das absolute Gegenteil von so vielen Typen, mit denen sie zusammen war", beschrieb ihn ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Mel B., ehemaliges Mitglied der Spice Girls

Anzeige

Getty Images Mel B. im Mai 2022 in London

Anzeige

Getty Images Mel B. im August 2018 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de