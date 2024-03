Nur Frauen müssen gehen: Die GNTM-Fans finden es unfair!

Bei Germany's Next Topmodel dürfen in diesem Jahr sowohl Frauen als auch Männer teilnehmen – deswegen soll es nicht nur eine Siegerin, sondern auch einen Sieger geben. Für Marcia, Lilian und Felice ist dieser Traum jedoch in der vergangenen Folge geplatzt. Sie mussten ihre Koffer packen und die Show verlassen. Dass nur Frauen rausgeflogen sind, können einige Zuschauer allerdings überhaupt nicht verstehen. "Wie unfair ist es bitte, dass nicht gleich viele Frauen und Männer rausfliegen?!", ärgert sich eine Userin unter einem Instagram-Beitrag der Show. "Warum kommt das so rüber, als würde sie die Männer priorisieren?", stellt eine weitere die Entscheidung von Chefjurorin Heidi Klum (50) infrage. Andere fügen hinzu, dass die Ladys kompliziertere Outfits zu präsentieren hatten und zudem noch auf hohen Schuhen laufen mussten – anders als die Boys. Vor allem Lilian sahen viele Fans eigentlich schon unter den Top Fünf.

Die Promiflash-Leser sehen das offenbar etwas anders. In einer Umfrage [Stand: 15. März 2024, 11:30 Uhr] gaben 70,5 Prozent der Teilnehmer an, dass sie den Rauswurf der drei Mädels nachvollziehen können. Sie stimmten für: "Die mit der schwächsten Leistung müssen eben gehen..." 29,5 Prozent waren da jedoch anderer Meinung: Dass keine Männer gehen mussten, sei den Frauen gegenüber unfair gewesen.

In der vergangenen Folge ging es für die Kandidaten unter anderem darum, die Stücke von Marina Hoermanseder auf dem Laufsteg in Szene zu setzen. Die Outfits waren ziemlich extravagant, aber auch freizügig. Einige Männer trugen lediglich Brustpanzer und Metall-Unterhosen. Manche Looks ließen ebenfalls freie Sicht auf den Po, mithilfe von Cut-outs an der Stelle. Einige Teilnehmer machten sich über die Kreationen der Designerin aber auch lustig. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht", scherzten zum Beispiel die Zwillinge Julian und Luka.

ProSieben/Michael de Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Lilian

ProSieben/Richard Hübner Marina Hoermanseder und die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

