Keine Männer? Diese GNTM-Kandidaten fliegen diese Woche raus

Bei Germany's Next Topmodel wird wieder ausgesiebt. In der aktuellen Folge müssen die Models in erster Linie ihr Können auf dem Laufsteg beweisen – neben einer Probe gab es eine große Modenschau mit ausgefallenen Looks von Designerin Marina Hoermanseder. Doch Modelmama Heidi Klum (50) kann nicht alle Kandidaten weiterhin auf der großen Reise mitnehmen. Für Marcia und Lilian hat die Chefjurorin leider kein Foto. Auch für Felice ist der Traum von der Modelkarriere vorerst ausgeträumt. Bei Marcia stößt die Entscheidung auf Unverständnis: "Hätten die anderen mein Kleid angehabt, hätten die es nicht einmal auf den Catwalk geschafft", meint die TikTokerin und fügt hinzu: "Schwierig."

Bei der Fashion Show fiel Lilian mit ihrer Leistung bei Heidi durch. "Ich wünsche mir auch mal ein tougheres Gesicht", kritisiert sie und erklärt: "Das war mir zu robotermäßig." Felice hatte ebenfalls Probleme: Die 20-Jährige knickte mehrfach um und lief am Ende einen Scheinwerfer am Rand des Laufstegs um. "Ich sage es immer wieder: Es gehört zu unserem Job dazu, in hohen Schuhen laufen zu können", seufzt die Frau von Tom Kaulitz (34). Auch Marcia überzeugte leider nicht – ihr Walk sei einfach zu langweilig gewesen. "Also Spaß habe ich da nicht gesehen", meckert Marina.

Auffällig ist: Keins von den männlichen Models muss die Show verlassen. Alle Männer erhalten von Heidi gemeinsam eine gute Kritik für ihren Walk. Sie überzeugten in dieser Woche in besonders knappen Looks. Yusupha und Frieder wagten sich sogar mit nacktem Hintern vor die Kameras. "Ich konnte mich wirklich nicht entscheiden und deswegen seid ihr alle weiter", strahlt das Model. Mit der Abreise der drei Mädels gibt es also derzeit mehr Male Models.

ProSieben/Michael de Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Marcia

ProSieben/Michael de Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Felice

