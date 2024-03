Seltener Anblick: Zayn Malik präsentiert sein Kopftattoo!

Bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in den Straßen New York Citys zieht Sänger Zayn Malik (31) alle Blicke auf sich. Denn während er sich den warteten Paparazzi in einem stylishen schwarzen Leder-Trenchcoat präsentiert, sticht vor allem ein Detail am Körper des gebürtigen Briten ins Auge – seine Körperkunst. Zwar schmücken seine Haut bereits seit Jahren einige Motive, jedoch bekommen seine Fans diese nicht oft zu Gesicht. Umso überraschender sind die aktuellen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen ist das blumenartige Kopftattoo, welches er sich bereits im Jahr 2018 stechen lassen hatte, so deutlich wie nur selten zu sehen.

Obwohl seine Tätowierungen für ordentlich Aufmerksamkeit sorgen, findet sich das einstige One Direction-Mitglied eigentlich aus einem ganz anderen Grund in den Big Apple ein. Denn dort besuchte er zuvor ganz überraschend die "Tonight Show", um seine neueste Musik zu promoten. Während seines Auftritts steckte er Moderator Jimmy Fallon (49) stillschweigend einen Zettel zu und spielte einen Ausschnitt eines Songs seines bevorstehenden Albums. "What I Am" lautet der Titel des Gesangsstücks, das Zayns Fans bereits am kommenden Freitag als Single zu hören bekommen werden.

Schon vor einigen Wochen hatte der "Pillowtalk"-Interpret mit seinem bald erscheinenden Album "Room Under The Stairs" für Gesprächsstoff bei seiner Community gesorgt. Denn anscheinend liefert der 31-Jährige seinen Fans nicht nur neue Musik, sondern auch einen völlig neuen Sound. Im "Call Her Daddy"-Podcast hatte er damals ausgeplaudert: "Ich mache eine Platte, von der ich nicht glaube, dass die Leute sie wirklich erwarten werden. Es ist ein anderer Sound für mich."

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Musiker

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de