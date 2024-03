Victoria wieder natürlich: "Let's Dance"-Fans erleichtert!

Victoria Swarovski (30) kann die Fans mit ihrem Look wieder begeistern! In der vergangenen Folge von Let's Dance überraschte die Moderatorin das Publikum noch mit einer wilden Frise – denn die Influencerin trug eine dunkle Perücke, die weniger gut ankam. Diese ist nun aber Geschichte: In der dritten Show am heutigen Abend zeigt sich Vicky wieder natürlich. Und die Fans bei X sind begeistert: "Oh gut, die schreckliche Perücke ist weg!", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Heute ist Vickys Frisur wieder sehr viel erträglicher anzusehen!"

Während Vickys Haare für Erleichterung sorgen, setzt ihr Kollege Jorge González (56) an ihrer Stelle auf Verwirrung. Der Choreograf ließ sich nämlich mal wieder wild aufstylen – seine Haare sind zu einem Turm mit haarigen Anhängern aufgebaut. "Das ist eine Windkraftanlage", scherzt der Kubaner selbst über sein Styling. Das Publikum vergleicht seinen Kopfschmuck aber eher mit einem Kronleuchter oder einem Adventskranz auf der Plattform: "Die Plätze hinter Jorge sollten gratis sein!"

Bei "Let's Dance" wird es heute Abend wieder spannend – denn ein Promi wird die Runde verlassen müssen. Zwölf Stars und Sternchen sind aktuell noch im Rennen. Der absolute Favorit der Promiflash-Leser steht schon fest. Aktuell liegt Detlef D! Soost (53) vorne, dicht gefolgt von Stefano Zarrella (33). Weniger begeistern konnten in den ersten Shows hingegen Biyon Kattilathu (39) und Eva Padberg (44). Letztere hat zudem mit einer leichten Verletzung zu kämpfen – sie knickte vergangene Woche um und verletzte sich am Fuß.

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2024

Anzeige

Anzeige

Welcher Look gefällt euch besser bei Victoria? Ihr natürliches Haar! Ich fand die Perücke cooler! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de