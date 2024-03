Show Nummer drei: Welcher "Let's Dance"-Star ist Favorit?

Und wieder geht es für die Let's Dance-Promis aufs Parkett. Noch zwölf Stars sind im Rennen und erneut stellt sich die Frage: Wer darf bleiben, wer muss gehen? Für viele Fans sind sie sicher schon die Top-Favoriten: Star-Choreograf Detlef D! Soost (53) und Komiker Tony Bauer (28) begeisterten vor allem die Zuschauer in den vergangenen Shows. Aber auch Kelly Family-Spross Gabriel Kelly (22) hat sicher gute Karten – von ihm ist vor allem die Jury überzeugt. Außerdem haben noch die Sängerinnen Lulu Lewe und Lina Larissa Strahl (26) die Chance auf ein Weiterkommen, ebenso wie Schauspieler Mark Keller (58) und Moderatorin Jana Wosnitza (30). Zuletzt eher für Kontroversen sorgte Motivationscoach Biyon Kattilathu (39). Zudem können die Fans für die Influencer Sophia Thiel (29), Stefano Zarrella (33) und Ann-Kathrin Bendixen anrufen, genauso wie für Model Eva Padberg (44).

Freuen darf sich das Publikum auch diese Woche wieder auf einen bunten Mix aus Tänzen. Wie RTL bereits bekannt gab, werden sowohl Cha-Cha-Cha und Slowfox als auch Quickstep und der feurige Paso Doble getanzt. Dazu gibt es Musik von ganz großen Stars auf die Ohren. So geben beispielsweise Jana und Tanzprofi Vadim Garbuzov (36) den Slowfox zu Whitney Houstons (✝48) Klassiker "I Wanna Dance With Somebody" zum Besten.

Die Promis stecken also sicher schon tief in den Vorbereitungen für ihre Performances. Doch bei einem Duo läuft das wohl nicht ganz so wie geplant. Die Tänzerin Ekaterina Leonova (36) ist nämlich nicht zufrieden mit dem Lerntempo ihres Schützlings Detlef. Auf Instagram meldete sich die Russin am Donnerstag zu Wort: "Sorry, dass wir uns die ersten Trainingstage so selten gemeldet haben. Es dauert einfach ewig, bis der 'Kleine' sich alle Schritte gemerkt hat." Ob Detlef die Choreografie jetzt drauf hat, wird sich wohl heute Abend zeigen.

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

