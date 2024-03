Angelina Jolie entwirft Oscar-Kleid für Jon Batistes Frau

Ein perfektes Kleid für einen perfekten Abend. Jon Batiste (37) und seine Frau Suleika Jaouad besuchten die diesjährigen Oscars am vergangenen Sonntag. Auf dem roten Teppich strahlte das Ehepaar in seiner eleganten Abendgarderobe um die Wette. Vor allem das Kleid der Schriftstellerin schien ein Blickfang zu sein. Für ihr Abendkleid hatte sie sich eine besonders einzigartige Idee einfallen lassen – für deren Umsetzung holte sich Suleika die Unterstützung von niemand Geringerem als Angelina Jolie (48).

Wie die 35-Jährige auf Instagram mitteilte, durfte das Modelabel Atelier Jolie ihr goldenes Seidenkleid designen. "Mein Kleid wurde von der einzigartigen Angelina Jolie entworfen, mit einem von 'American Symphony' inspirierten Gemälde auf Seide des brillanten Künstlers Chaz Guest", schrieb sie in die Bildunterschrift und fügte hinzu: "Es ist eine Verkörperung der Liebe und der kreativen Kräfte, die uns vorangebracht haben." Suleika wollte bei der Verleihung ihren Mann unterstützen: Denn Jon erhielt in diesem Jahr für seinen Song "It Never Went Away" in dem Dokumentarfilm "American Symphony" eine Oscar-Nominierung.

Der Dokumentarfilm ist eine Biografie des Musikers, die seine Karriere und die Erkrankung seiner Frau erzählt. Während der Produktion erhielt Suleika die Diagnose, an Leukämie erkrankt zu sein. Kurz vor ihrem Krankenhausaufenthalt heirateten die beiden sogar.

Getty Images Jon Batiste und Suleika Jaouad, 2024

