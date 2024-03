Deshalb verließ Jamie Lee Curtis die Oscars frühzeitig!

Bei den diesjährigen Oscars sorgte Jamie Lee Curtis (65) für einen besonders lustigen Moment. Nachdem sich die Schauspielerin bestens mit ihrem Promi-Freunden bei der wohl größten Zeremonie der Filmbranche amüsiert hatte, beendete sie ihren Besuch vorzeitig. Und das auch aus gutem Grund. "Fliege hin, [...] präsentiere bei den Oscars, gehe zu In-N-Out, fliege nach Hause," schreibt sie anschließend zu einer Bilderreihe auf Instagram. Diese zeigt ihr reichhaltiges Menü bei einer Burger-Kette. Offenbar benötigte der "Freaky Friday"-Star umgehend eine ordentliche Stärkung, die er so wohl nicht bei dem Event gefunden hatte.

Bevor Jamie ihren im Netz bereits legendären Abgang von den Academy Awards hinlegte, hatte sie nicht nur den Preis für die "Beste Nebendarstellerin" verliehen, sondern auch in Sachen Fashion überzeugen können. Auf dem Red Carpet präsentierte sich die 65-Jährige in einem figurbetonten, schwarzen Kleid von Dolce & Gabbana. Ihre zeitlose Robe komplettierte sie mit einem ganz besonderen Schmuckstück. "Ich trage einen goldenen Armreif mit einer diamantbesetzten Nachbildung des geflügelten Siegs von Samothrake", schrieb sie im Netz zu dem Stück Geschichte an ihrem Körper.

Jamie selbst hatte sich bereits im vergangenen Jahr über ihre erste Oscar-Nominierung und den Gewinn des Goldjungen freuen können. In ihrer Dankesrede hatte sie sich damals ganz besonders emotional gezeigt und konnte ihre Freude kaum in Worte fassen. "Wir haben soeben einen Oscar gewonnen. Mein wunderschöner Ehemann, meine Töchter Anny und Roby, meine Schwester Kelly […]. Wir haben eben einen Oscar gewonnen", hatte Jamie unter anderem unter Tränen von sich gegeben.

Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis' Burger

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de