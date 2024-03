Millie Bobby Brown verärgert ihre Fans mit fehlendem Akzent!

Das kommt gar nicht gut an. Millie Bobby Brown (20) ist eine der wohl bekanntesten Nachwuchsschauspielerinnen Hollywoods. Mit ihren Rollen in Stranger Things und Enola Holmes hat sie sich bereits eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Doch eben genau diese verärgert sie nun mit einem aktuellen Interview. Denn in diesem scheint eine Sache bedeutend anders zu sein: Hat Millie etwa keinen britischen Akzent mehr?

Während ihres Auftritts in der "Tonight Show" präsentiert die 20-Jährige ihre beinahe perfekt klingende amerikanische Aussprache – zum Entsetzen ihrer Community. "Ihr Akzent ist praktisch weg", schreibt ein User entsetzt im Netz, während ein weiterer wettert: "Ich weiß nicht, ob sie nun britisch oder amerikanisch ist." Wohl möglich, dass Millie durch ihre Rollen, die zum bedeutenden Teil amerikanisch sind, das ein oder andere Mal den Akzent mit in ihr Privatleben genommen hat. Auch könnte ihr fehlender britischer Akzent auch darauf zurückzuführen sein, dass sie sich aktuell mitten in den Dreharbeiten zur neuen "Stranger Things"-Staffel befindet.

Obwohl die Britin ihre Fans regelmäßig mit ihrem schauspielerischen Talent umhaut, hätte sie fast einen anderen Berufsweg eingeschlagen. "Eine große Leidenschaft von mir wäre es gewesen, in einem Pflegeheim zu arbeiten, wenn ich nicht den Weg gewählt hätte, den ich gewählt habe", plaudere Millie während ihrer Promo-Tour für ihr Buch "Nineteen Steps" im Interview mit dem Radiosender Radio 4 aus.

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

