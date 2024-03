Mit 20 Jahren: JoJo Siwa hat einen Samenspender gefunden!

JoJo Siwa hat große Pläne! Die Tänzerin ist kurz vor ihrem 21. Geburtstag schon fleißig damit beschäftigt, ihre zukünftige Mutterschaft zu planen. "Ich kann es kaum erwarten, Kinder zu haben", plaudert sie im Interview mit E! News aus und fügt hinzu: "Eines Tages möchte ich eine große Familie haben." Und bei diesem Vorhaben überlässt die Schauspielerin nichts dem Zufall, wie sie offenbart: "Ich habe die Namen meiner drei Kinder schon ausgesucht: Freddie, Eddie und Teddie. Ich habe einen Samenspender gefunden und so weiter! Wir sind so weit! Wir müssen nur geduldig sein."

Nachdem sie Anfang 2021 ein Foto von sich geteilt hatte, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Beste homosexuelle Cousine überhaupt" trug, outete sie sich wenig später auf Instagram. "In den letzten 48 Stunden habe ich so unendlich viel Liebe und Unterstützung bekommen. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich", schwärmte JoJo. Ihr sei es immer egal gewesen, ob die Person, in die sie sich verliebe, eine Frau oder ein Mann sei.

Doch trotz ihrer präzisen Zukunftspläne ist es bisher unklar, ob JoJo derzeit in festen Händen ist. Seit der Trennung von ihrer Ex-Partnerin Avery hält sich die TV-Persönlichkeit bedeckt, was ihr Liebesleben angeht. Im April vergangenen Jahres gab sie ihren Followern jedoch Anlass dazu, über eine neue Beziehung zu spekulieren. Auf TikTok veröffentlichte sie einen Clip, der auf ihr neues Liebesglück hindeutet. Darin sind verschiedene Fotos der Content Creatorin zu sehen, die mit Texten versehen sind. "Sie hat mich in mein Lieblingscafé mitgenommen, um mich aufzuheitern. Ich bin besessen von diesem Mädchen", schrieb JoJo zu einem der Schnappschüsse. Auf einem weiteren Foto hält sie die Hand einer anderen Person und betitelte es mit: "Mein Herz ist glücklich."

