Nach Not-OP am Hirn: Feiert Hayley Erbert bald ihr Comeback?

Wird Hayley Erbert bald wieder auf der Bühne stehen? Aktuell erholt sich die Tänzerin von einer schweren Notoperation am Gehirn. In einem Interview mit E! News spricht ihr Ehemann Derek Hough (38) nun über die Aussicht auf ein baldiges Comeback von Hayley. Laut dem ehemaligen Dancing with the Stars-Tänzer sollen die Chancen gar nicht schlecht stehen. "Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall", erklärt er. Wann und wo sie ihr Comeback feiern wird, kann bisher jedoch noch nicht gesagt werden.

Im Dezember 2023 hatte Hayley via Instagram bekanntgegeben, dass bei ihr ein Schädelhämatom diagnostiziert worden sei. Auslöser für das Hämatom war ein geplatztes Blutgefäß gewesen. Der TV-Star war direkt notoperiert worden. Wenige Tage später hatte sich die 29-Jährige eine erneute Operation am Hirn unterziehen müssen. Bei dem zweiten Eingriff war ein großer Teil ihres Schädels ersetzt worden, der zuvor während der Kraniektomie entfernt worden war. Der schwere Schicksalsschlag brachte vor allem ihren Mann Derek zum Nachdenken. "Was vor einem Monat passiert ist, war für mich lebensverändernd und hat mich daran erinnert, jeden Moment wirklich zu schätzen und auszukosten", erklärte er in seiner Dankesrede bei den Emmy Awards.

Derek und Hayley hatten sich 2014 auf Tour kennengelernt. Knapp ein Jahr später wurden die beiden ein Paar. Im Sommer 2023 wagten die beiden Profitänzer den nächsten Schritt. In einer romantischen Zeremonie gaben sich die zwei das Jawort. In einem Interview mit People erklärte Derek, dass die Hochzeit der schönste Tag in seinem Leben gewesen sei.

Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Ebert und ihr Ehemann Derek Hough

Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, August 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de